Epic Games Store: il gioco gratis della prossima settimana è un regalo misterioso

I < href="https://www.everyeye.it/notizie/giochi-pc-gratis-godfall-prison-architect-regalo-epic-games-store-557447.html">nuovi giochi gratis di Epic Games Store sono disponibili ora, contrariamente a quanto accade di solito però Epic non ha svelato i giochi gratis della prossima settimana, parlando genericamente di un gioco misterioso in arrivo.

Lo slot del gioco gratis è accompagnato da una speciale immagine a tema natalizio, cosa che farebbe pensare al ritorno dell'iniziativa giochi gratis di Natale su Epic Games Store, come anticipato dal sito francese Dealabs.

Epic non ha ancora confermato nulla ma secondo quanto trapelato ogni giorno dal 16 al 30 dicembre EGS regalerà un gioco per PC gratis disponibile per 24 ore fino alle 17:00 del giorno successivo. Il primo del lotto dovrebbe essere Shenmue 3, inoltre il gioco del 25 dicembre viene definito il più interessante tra quelli regalati con la promozione di Natale 2021.

In attesa di saperne di più vi ricordiamo che da oggi e fino al 16 dicembre è possibile scaricare gratis Godfall Challenger Edition e Prison Architect, entrambi resteranno disponibili per il download fino alle 16:59 del 16 dicembre. Cosa ne pensate dell'iniziativa di Epic Games Store? Più di dieci giochi gratis in regalo nel periodo festivo rappresenta sicuramente uno sforzo economico non indifferente per la compagnia, che si aspetta però di fidelizzare ancora di più i giocatori al suo store.