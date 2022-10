Epic Games Store a tutto Halloween: giochi PC e sconti da paura, ecco le migliori offerte

Accanto ai ricchi sconti sui giochi PC attivi su Steam, è tempo di ulteriori promozioni per l'utenza videoludica. Anche su Epic Games Store hanno infatti preso ufficialmente il via le Offerte di Halloween.

Con sconti fino al 75%, le offerte proposte dal negozio digitale di Epic Games sono in alcuni casi davvero molto interessanti. Da Evil Dead: The Game a Back 4 Blood, l'iniziativa coinvolge titolo dalle atmosfere macabre, ma non solo. Presenti infatti all'appello anche Red Dead Redemption II o Far Cry 6. In attesa del lancio di God of War: Ragnarok, inoltre, anche il primo God of War è scontato, così come Days Gone.

Di seguito, trovate i dettagli relativi ad alcuni degli sconti più interessanti attivati da Epic Games Store:

Evil Dead: The Game : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Dying Light 2: Stay Human : proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%; Days Gone : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 60%; Back 4 Blood : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%; God of War : proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 20%; Far Cry 6 - Standard Edition : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%; Red Dead Redemption II : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Battlefield 2042 : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Death Stranding: Director's Cut : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Wolfenstein: The New Order : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%; Borderlands 3 : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75%; Ghostwire: Tokyo : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Alan Wake: Remastered : proposto a 16,49 euro, con uno sconto del 45%;

: proposto a 16,49 euro, con uno sconto del 45%; Hitman III : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%; Tiny Tina's Wonderlands: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

Le Offerte di Halloween resteranno attive su Epic Games Store sino alle ore 16:00 di martedì 1 novembre 2022.