Epic Games Store: Horace disponibile gratis, svelato il prossimo gioco gratuito

Come avrete già saputo, per tutto il 2020 sarà possibile riscattare gratuitamente sull'Epic Games Store un gioco alla settimana e per i prossimi 7 giorni potrete arricchire la vostra biblioteca sul client dei creatori di Fortnite con il platform Horace.

Per poter riscattare il gioco vi basterà visitare la pagina ufficiale di Horace sull'Epic Games Store e aggiungerlo al carrello, così da acquistarlo senza pagare un solo centesimo. In alternativa potete sempre effettuare lo stesso procedimento dal sito ufficiale, così da aggiungerlo al vostro account anche da cellulare o tablet e senza l'accesso ad un PC.

Nel caso in cui foste curiosi di sapere se il vostro PC è in grado di far girare il gioco della settimana, questi sono gli abbordabilissimi requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Processore: Intel i5

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Qualsiasi scheda video con supporto alle DirectX 12

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 12 GB di spazio disponibile

Scheda audio: qualsiasi, anche integrata

Vi ricordiamo che il gioco sarà gratuito fino al prossimo giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 17:00, quando a prendere il suo posto sarà il puzzle game intitolato The Bridge.