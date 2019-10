Epic Games Store: impossibile accedere ai giochi durante l'evento The End di Fortnite

In occasione dell'evento ingame The End di Fortnite Stagione 10, gli utenti PC in possesso di un account Epic Games Store hanno riscontrato dei gravi problemi nell'accesso ai videogiochi associati al proprio profilo.

A segnalare per primi questo disservizio sono stati gli utenti dei forum videoludici di Reddit e ResetEra: stando a quanto descritto, chi ha provato ad accedere al proprio account ha ricevuto un messaggio di errore che segnalava l'impossibilità ad effettuare il login.

Anche il sito di Epic che segnala lo stato dei servizi online dell'Epic Games Store e di Fortnite segnala agli appassionati che, nella convulsa fase di server down di Fortnite per l'arrivo della Stagione 11 (o del Capitolo 2 con la nuova mappa), ci informa di una "interruzione parziale del servizio".

In funzione di questo problema, tutti i giochi che richiedono l'accesso al proprio account per poter essere lanciati su PC attraverso il Launcher di EGS (compresi i titoli singleplayer) sono stati "disabilitati", con tutte le conseguenze che potete facilmente immaginare nei toni non particolarmente concilianti dei messaggi pubblicati dalla community sui social. Nel momento in cui scriviamo, lo streaming di Epic Games collegato all'evento The End si trova nelle sue fasi conclusive e i disservizi causati nel login ai server dell'Epic Store sembrano essere lentamente in via di risoluzione.

A causare questo problema, quindi, potrebbe essere stata la mole spropositata di utenti che hanno deciso di connettersi a Fortnite per assistere all'evento finale della Stagione 11 e al successivo lancio di Fortnite Capitolo 2, provocando così facendo il sovraccarico dei server di Epic.