Epic Games Store ha iniziato a supportare i salvataggi in cloud

Come vi abbiamo raccontato, questo mese Epic Games Store regala Moonlighter e This War of Mine, proponendo per la prima volta ben due videogiochi gratuiti in un solo mese ai propri utenti. Le buone notizie però non sembrano essere finite qui.

Tra le principali critiche che vengono fatte alla piattaforma, c'è infatti la mancanza di alcuni servizi anche basilari, che possano rendere Epic Games Store una vera alternativa a Steam e alle altre piattaforme. Una di esse, il cloud saving, sta finalmente per essere introdotta.

Alcuni utenti di Reddit si sono infatti accorti che su alcuni giochi adesso è comparso un pulsante che abilita i salvataggi in cloud, una caratteristica non ancora supportata dalla piattaforma. La stessa Epic Games ha rimandato alcune funzionalità dello store che erano previste addirittura per lo scorso mese, per cui l'introduzione del cloud saving ha un po' sorpreso gli utenti.

Anche Tim Sweeney ha confermato l'arrivo del servizio, scrivendo su Twitter: "I salvataggi su cloud sono abilitati per alcuni giochi attualmente. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare prima di renderli disponibili a tutti gli effetti".

Che ne pensate della situazione? Vi fa piacere l'introduzione del servizio di cloud saving? Vi ricordiamo che Moonlighter e This War of Mine saranno scaricabili sulla piattaforma fino al 2 Agosto.