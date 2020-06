Epic Games Store: un leak 'con dinosauri' svela i giochi gratis della settimana

Attraverso un filmato apparso sul portale Facebook in lingua francese di Epic Games Store, i curatori del negozio digitale del colosso che ha sviluppato Fortnite e sta dando forma al motore nextgen Unreal Engine 5 ha svelato ufficiosamente uno dei giochi PC gratis disponibili da questa settimana.

Il portale social di EGS conferma le indiscrezioni raccolte dai dataminer del negozio nelle giornate che hanno preceduto il lancio dei Mega Saldi dell'Epic Store, con un importante leak avveratosi (solo parzialmente) con l'arrivo a cadenza settimanale delle offerte per scaricare gratis su PC titoli come GTA 5, Borderlands The Handsome Collection e Civilization 6.

L'anticipazione proveniente da Facebook "chiude il cerchio" su quel leak e sembrerebbe confermare l'arrivo nel "Vault" dei giochi gratis su Epic Games Store di ARK Survival Evolved, il sandbox sci-fi di Studio Wildcard immerso in una dimensione multiplayer (ma con possibilità di accedere anche in singleplayer) piena di dinosauri e di esseri meccanici dalle fattezze di creature preistoriche.

Stando all'indiscrezione, chi desidera ottenere gratuitamente ARK dovrà attendere fino alle ore 17:00 italiane di domani, giovedì 11 giugno, e servirsi del proprio account per riscattarne una copia a zero euro. Sempre a partire dalla medesima ora di giovedì 11 giugno è previsto anche l'arrivo di Samurai Shodown NeoGeo Collection: anche in questo caso, come per ARK Survival Evolved, sarà possibile riscattarne una copia gratuita dall'11 al 18 giugno.