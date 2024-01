Epic Games Store: un leak conferma l'arrivo di EA Play e altri abbonamenti?

In un'epoca sempre più dominata dai servizi in abbonamento, ecco spuntare un leak che sembra suggerire la volontà da parte di Epic Games di integrare delle nuove possibilità di acquisto per i frequentatori del suo store online.

Stando ad un leak diffuso sulle pagine di reddit, Epic Games si è lasciata scappare delle stringhe di codice all'interno del del store che fanno esplicito riferimento a dei servizi in abbonamento. Non è chiaro se in questo caso si tratti di un servizio proprietario della compagnia di Tim Sweeney, o se invece ci sia la semplice volontà di integrarne di già esistenti.

Al momento non ci sono informazioni certe al riguardo, ma la fuga di dati indica che potrebbe arrivare un modello classico di pagamenti annuali e mensili, sconti bonus e prove a tempo. Inoltre, viene fatto il nome di EA Play, che potrebbe apparire tra i servizi in arrivo su Epic Games Store (e ci chiediamo a questo punto se possano essere aggiunti PC Game Pass, Ubisoft+ e via dicendo). Questo è quanto sappiamo al momento, e non è giunta alcuna dichiarazione ufficiale da parte dell'azienda di Fortnite che possa confermare o smentire l'ipotesi.

