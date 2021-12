Epic Games Store: leak dei giochi gratis, il buono sconto da 10€ si può usare più volte

Nel weekend è trapelata su Reddit la presunta lista dei prossimi giochi gratis in arrivo su Epic Games Store, il post è rimasto aperto per l'intero fine settimana salvo poi venire chiuso dai moderati, l'elenco riportato purtroppo è falso, come ammesso anche dall'autore.

Se i primi tre giochi "leakati" si sono rivelati corretti (Shenmue 3, Neon Abyss e Remnant From the Ashes) il quarto non è corretto in quanto l'autore riportava Undertale come regalo del 19 dicembre, al suo posto abbiamo avuto invece The Vanishing of Ethan Carter. Il leaker è quindi venuto allo scoperto e i moderatori hanno cancellato il topic bollando l'indiscrezione come falsa. La lista includeva giochi come A Way Out, Katana Zero, Quantum Break e Days Gone, molti di questi non ancora disponibili su Epic Games Store.

Il sito francese Dealabs fa sapere invece quali sono i giorni da tenere d'occhio per i migliori giochi gratis di Natale su Epic Games Store indicando le date del 19, 20, 23, 24, 25, 28 e 29 dicembre con la giornata di Natale in particolare definita davvero molto interessante.

Altra notizia riguarda il buono sconto da 10 euro di Epic Games Store regalato a tutti i giocatori e che potrà essere utilizzato per ogni acquisto da almeno 14.99 euro, senza limiti come specificato da Epic Games: "il buono sconto verrà applicato a tutti i prodotti idonei nel carrello per gli acquisti e in aggiunta riceverai un altro buono ogni volta che completerai una transazione idonea."