Epic Games Store: leak rivela il prossimo regalo, preparatevi a partire per lo Spazio

In attesa di scoprire se il leak del regalo del 28 marzo si rivelerà azzeccato, billbil-kun rincara la dose e svela quello che dovrebbe essere il prossimo gioco che potrete scaricare gratuitamente tramite Epic Games Store.

L'infallibile leaker, che ad oggi non ha mancato neanche una delle sue numerosissime anticipazioni riguardanti lo store di Epic Games, ha suggerito che il prossimo gioco regalato dalla compagnia di Tim Sweeney sarà The Outer World Spacer's Choice Edition.

Stiamo parlando della versione più recente e completa dell'RPG Sci-Fi di Obsidian Entertainment, con lo studio di Microsoft attualmente impegnato a plasmarne il seguito. Secondo le informazioni condivise dall'insider, il gioco diventerà disponibile per essere aggiunto gratuitamente alla propria libreria digitale a partire dal 4 aprile e fino all'11 aprile. Si tratterà di un'occasione da non lasciarvi sfuggire, specialmente se siete alla ricerca di un'esperienza ruolistica di stampo Sci-Fi che vi permetterà di scoprire le meraviglie dello Spazio e di pianeti alieni.

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è il GDR di Obsidian "rimasterizzato con grafica e prestazioni migliorate, animazioni aggiuntive, ambienti in alta risoluzione e altro ancora". Questa edizione contiene il gioco base insieme alle espansioni Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Outer Worlds.

