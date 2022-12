Epic Games Store: un leak svela in anticipo il gioco gratis del 17 dicembre?

Proprio come avevano predetto le voci di corridoio, Epic Games Store ha oggi messo a disposizione dei suoi utenti Horizon Chase Turbo, racing game scaricabile in via completamente gratuita da parte dei giocatori.

I leak non accennano ad arrestarsi, ed anzi sembra che il prossimo titolo che verrà regalato a tutti domani sabato 17 dicembre sia già stato rivelato. Tramite le pagine di reddit è stata condivisa un’immagine piuttosto eloquente che sembra suggerire l’imminente aggiunta di Costume Quest ai regali di Natale di Epic Games Store. Al momento non è chiaro se verrà distribuito il primo o il secondo capitolo della serie ruolistica curata da Double Fine Productions, ma immaginiamo che ne sapremo di più nelle prossime ore direttamente da Epic Games.

La raccolta di leak che si è fatta strada su reddit ci suggerisce inoltre che Hell Let Loose, lo sparatutto bellico firmato Team17, sarà invece disponibile per il download gratuito su Epic Store il 19 dicembre. Il 27 dicembre, infine, potrebbe essere il turno di un gioco riguardante i ninja, ma in questo caso non sono ancora emersi nomi specifici.

In attesa dei prossimi annunci ufficiali, vi ricordiamo che potete usufruire di un vantaggioso buono sconto di Natale per i vostri prossimi acquisti su Epic Store.