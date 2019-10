Epic Games Store: Minit è disponibile, svelato il prossimo gioco gratis!

Come promesso, Epic Games ha reso disponibile un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti del suo Store per PC. Parliamo di Minit, titolo descritto come "una piccola avventura da giocare sessanta secondi alla volta".

Al contempo, i vertici della compagnia hanno svelato il prossimo titolo gratuito che verrà reso disponibile dal 10 al 17 ottobre. Si tratta di Surviving Mars, un city builder a sfondo fantascientifico che vi permetterà di colonizzare il pianeta Marte. Una volta scelto il luogo in cui posizionare la vostra colonia, vi toccherà costruire cupole e infrastrutture, andare alla ricerca di risorse e, soprattutto, fare di tutto per mantenere in vita i coloni. Il vostro lavoro sarà complicato da frequenti tempeste di sabbia e da alcuni misteriosi cubi neri apparsi sulla superficie del pianeta.

Surviving Mars è stato sviluppato da Haemimont Games per conto di Paradox Interactive, e viene normalmente venduto su Steam al prezzo di 29,99 euro. Grazie ad Epic Games, potrete farlo vostro per sempre senza scucire neppure un centesimo. Se siete curiosi di saperne di più sul gioco in attesa del suo arrivo sullo store di Tim Sweeney, vi consigliamo di leggere la recensione di Surviving Mars.