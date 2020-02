Epic Games Store, non solo AC Syndicate: svelato il prossimo gioco gratis

Dopo aver offerto alla community videoludica Assassin's Creed Syndicate gratis su Epic Games Store, i vertici della software house sono pronti ad offrire al pubblico un ulteriore titolo in omaggio.

Direttamente dalle pagine dello store, apprendiamo infatti che a breve anche InnerSpace potrà essere riscattato senza alcuna spesa da parte degli utenti della piattaforma dedicata al gaming su PC. Come di consueto, sarà possibile sfruttare la promozione solamente per un periodo di tempo limitato. Nello specifico, l'iniziativa prenderà il via in data giovedì 27 febbraio e si concluderà il successivo 5 marzo. Siete felici di questo annuncio?

InnerSpace, per chi non conoscesse la produzione, è un gioco che pone al centro dell'esperienza videoludica l'esplorazione. Sviluppato da PolyKnight Games e distribuito da Aspyr Media, il titolo accompagna i giocatori alla scoperta dell'Inverso, una regione interstellare avvolta da una fitta nebbia di mistero.



Con un esordio sul mercato videoludico compiuto nel corso di due anni fa, il titolo potrà presto essere testato con mano in maniera completamente gratuita. Per coloro che desiderano maggiori informazioni su tutte le caratteristiche che contraddistinguono il titolo firmato da PolyKnight Games, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile la nostra recensione di InnerSpace, a cura di Andrea Dresseno.