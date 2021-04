Epic Games Store: non solo app, arriva anche lo store itch.io

Dal 22 aprile su Epic Games Store sono arrivate le applicazioni, il negozio digitale di Epic Games vende ora anche software e app, ma non solo perchè nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa anche lo store itch.io... un negozio, nel negozio.

Attivo da ben otto anni (il lancio risale ai primi mesi del 2013) Itch.io è uno store dedicato ai giochi indipendenti che nel corso del tempo ha riscosso un successo sempre maggiore, diventando di fatto la casa di produzioni originali e sperimentali, fuori dalle tipiche logiche del mercato dei videogiochi.

"Itch.io è un marketplace aperto per creatori di contenuti digitali indipendenti, in particolare per videogiochi e game jam indipendenti. Itch.io racchiude le creazioni più uniche, interessanti e indipendenti che si possano trovare su internet. Non si tratta del tipico negozio digitale con un'ampia gamma di contenuti gratuiti e a pagamento, quindi ti invitiamo a esplorarlo e scoprire ciò che può offrire. Siamo una piattaforma che permette a chiunque di vendere i propri contenuti."

L'app di Itch.io su Epic Games Store è ovviamente gratuita e permette di accedere a tutti i contenuti del marketplace facilitando la ricerca dei giochi proponendo caratteristiche come gli aggiornamenti automatici e la possibilità di organizzare al meglio la propria libreria software.