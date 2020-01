Epic Games Store non si ferma: svelato il prossimo gioco gratuito!

Epic Games Store ha cominciato il 2020 con il botto, lanciando la Settimana Bis dei saldi festivi e regalando ai suoi utenti un trittico di giochi di tutto rispetto, composto da Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition e Steep.

Questi titoli saranno disponibili al download gratuito fino alle ore 17:00 del 9 gennaio, ma Epic ha già pensato al futuro. Non appena saranno rimossi dalla selezione, verrà proposto un nuovo gioco gratuito, ovvero For the King. Distribuito da Curve Digital e sviluppato da IronOak Games, For the King offre un avvincente mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike. Ogni partita è unica, grazie a mappe procedurali, missioni ed eventi, e può essere affrontata in modalità giocatore singolo, coop in locale o online. Tra una partita e l'altra è possibile usare la valuta di gioco per acquistare armi, oggetti, PNG, classi, eventi e molto altro ancora.

For the King sarà disponibile gratuitamente dalle 17:00 del 9 gennaio fino alla medesima ora del 16 gennaio. Ne approfittiamo per segnalarvi che tra i saldi della Settimana Bis figurano Borderlands 3 a 38,99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 49,79 euro, Metro Exodus a 19,99 euro, The Outer Worlds a 44,99 euro e Red Dead Redemption 2 a 47,99 euro.