Epic Games Store non genera ancora profitti: emergono dettagli dal caso Epic vs Google

Sin da quando è stato lanciato, Epic Games Store non ha praticamente mai generato profitti, come confermato direttamente dalla compagnia di Tim Sweeney tramite i documenti presentati durante il caso Epic vs Apple. Nuovi dettagli sul marketplace emergono questa volta dal contenzioso che l'azienda sta affrontando contro Google.

Sappiamo bene come l'azienda di Fortnite spenda milioni di dollari per regalare giochi gratuiti ogni settimana tramite il suo store, ma è altresì stato confermato che la manovra commerciale tentata non abbia portato esattamente i frutti sperati. A distanza di alcuni anni dalle informazioni che abbiamo raccolto sull'andamento del marketplace, Steve Allison, VP e GM di Epic Games Store, ha affermato sul banco dei testimoni del caso contro Google che lo shop online non è ancora redditizio per la compagnia. L'obiettivo generale rimane crescere costantemente, in ogni caso.

La situazione attuale non corrisponde alle più rosee aspettative che Epic Games nutriva qualche anno fa: le e-mail rivelate durante il processo Epic vs Apple suggerivano che la società sperava di ottenere la metà di tutte le entrate dei giochi per PC. Costretta ad un ricalcolo delle sue previsioni, la compagnia statunitense ha in seguito affermato che Epic Games Store non diventerà profittevole prima del 2027.