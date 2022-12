Epic Games Store: non solo giochi, ecco tutti i bonus gratis di Natale per i free to play

Sebbene siano tutti concentrati sui regali che quotidianamente vengono offerti ai videogiocatori con un account Epic Games Store, il client dei creatori di Fortnite sta mettendo a disposizione degli utenti anche una serie di contenuti gratis per i free to play più popolari.

Fortnite Capitolo 4

Il primo regalo è per il celebre battle royale di Epic Games, dal momento che i creatori dell'Unreal Engine 5 hanno pubblicato un esclusivo pacchetto che può essere riscattato esclusivamente nel negozio oggetti della versione PC. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come riscattare la skin gratis di Natale nella versione PC di Fortnite, con in aggiunta i consigli su come utilizzare questo contenuto su tutte le altre piattaforme.

Fall Guys Ultimate Knockout

Il secondo regalo è il buffo costume di Fall Guys che permette ai personaggi del battle royale di trasformarsi in un enorme albero di Natale. In questo caso, però, non occorre avviare il gioco per riscattare l'oggetto ed è sufficiente visitare il client per poi aggiungere il contenuto alla raccolta tramite una transazione a 0 euro, esattamente come avviene con i giochi gratis.

Ecco di seguito il link per procedere con il riscatto:

PlayerUnknown's Battlegrounds

Il terzo regalo è per PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei battle royale più famosi in assoluto che solo di recente è passato al modello free to play su tutte le piattaforme. Il dono in questione corrisponde al Pacchetto Fondatore di PUBG, un bundle al cui interno si possono trovare elementi cosmetici per la personalizzazione dell'aspetto del protagonista.

Ecco di seguito il link per procedere con il riscatto:

Va precisato che il pacchetto è riscattabile esclusivamente da chi possiede il gioco e, di conseguenza, dovrete prima aggiungere la versione gratis di PlayerUnknown's Battlegrounds alla vostra libreria digitale per procedere con il riscatto di questo contenuto.

Warframe

L'ultimo free to play per il quale si può ricevere un bonus gratis tramite l'Epic Games Store è Warframe, l'action RPG a base di ninja spaziali. A differenza dei precedenti pacchetti, questa volta dovrete scaricare ed avviare il gioco per ricevere un DLC gratis contenente i seguenti oggetti: un booster di affinità della durata di 3 giorni, un'arma con slot Hek e la palette di colori Tenno per modificare i colori di armi ed armature.

Nel caso in cui foste interessati a ricevere questi oggetti gratis, sappiate che l'iniziativa ha un periodo di validità limitato e molti di questi contenuti saranno disponibili solo fino al prossimo 5 gennaio 2023.

Avete già riscattato la vostra copia di Dishonored gratis su Epic Games Store?