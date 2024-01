Epic Games Store: un noto leaker avrebbe già svelato i giochi gratis dell'11 e 18 gennaio

Neanche il tempo di godersi il gioco Epic Games Store gratis del 3 gennaio che è già tempo di guardare alle prossime settimane: il noto insider Billbil-kun avrebbe infatti già rivelato in anticipo quali saranno i prossimi regali da parte dello store digitale targato Epic Games.

Attraverso un post su Dealabs Magazine, Billbil-kun afferma che sono due produzioni indie i prossimi giochi gratis dell'Epic Games Store: l'11 gennaio è la volta di Sail Forth, avventura targata Festive Vector che ci permette di costruire una flotta di navi ed esplorare liberamente l'oceano alla ricerca delle innumerevoli sorprese che custodisce. Il tutto senza disdegnare combattimenti in mare aperto contro pirati desiderosi di mettere le mani sopra il nostro bottino.

Per quanto riguarda il titolo previsto per il 18 gennaio l'insider parla di LOVE, un impegnativo Platform con grafica 8-bit realizzato da Fred Wood, composto da 16 livelli totali ma che offre ai giocatori la possibilità di crearne di nuovi attraverso un editor ricco di opzioni e personalizzazioni.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali sul fatto che saranno questi due giochi i prossimi regali dell'Epic Games Store, tuttavia Billbil-kun è noto per aver spesso anticipato correttamente novità relative ai prossimi titoli gratis forniti dai vari store digitali, pertanto non è da escludere che anche stavolta l'insider ci abbia preso. Lo scopriremo nelle prossime settimane.