Epic Games Store, novità per gli achievement: arrivano i trofei

La crescita dello store digitale di Epic Games prosegue a pieno ritmo, con novità che si susseguono su molteplici fronti, compreso il continuo aggiornamento delle funzionalità proposte dal launcher.

Su questo fronte, in particolare, le ultime novità riguardano il sistema di achievement. Secondo le segnalazioni riportate dagli utenti del noto forum Resetera, l'Epic Games Store è pronto a offrire nuove opzioni. In particolare, le analisi della community riferiscono di una struttura di traguardi simile a quella ideata da Sony per i propri Trofei su hardware PlayStation. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il sistema proporrà traguardi classificati in Bronzo, Argento, Oro ed Epico. L'icona degli achievement ricorda infine l'immagine di una coppa, proprio come per il PSN.



I giocatori PC attivi su Epic Games Store segnalano un elenco già piuttosto nutrito di giochi che hanno accolto il nuovo sistema di achievement. Tra questi possiamo ad esempio segnalare Cyberpunk 2077, Death Stranding, Godfall, Hades, Hitman 3, Horizon: Zero Dawn, Desperados III, I Am Dead, Limbo e molti altri. Non è chiaro con quale rapidità il sistema sarà attivato per ogni gioco parte del catalogo del launcher Epic Games, ma è possibile che l'obiettivo sia quello di renderlo immediatamente attivo almeno per le grandi nuove uscite in programma sullo store.



A tal proposito, ricordiamo che a marzo l'intera saga di Kingdom Hearts arriverà su Epic Games Store. I requisiti PC per la KH Saga sono già stati pubblicati.