Epic Games Store: le novità per i prossimi anni annunciate durante l'Unreal Fest 2023

In occasione dell'Unreal Fest 2023, Epic Games ha illustrato tutte le novità che intende introdurre all'interno del suo marketplace dedicato al gaming su PC nel corso dei prossimi anni.

All'interno del filmato che trovate in apertura, vengono approfondite le opportunità messe a disposizione dalla compagnia di Tim Sweeney con Epic Games Store ed Epic Online Services, sia per lo sviluppo dei giochi che per la loro immissione sul mercato. Si comincia con una ricapitolazione dei recenti progressi dello store, inclusa una discussione sugli strumenti di autopubblicazione e sugli Epic Rewards. I successivi approfondimenti si concentrano sulle migliori pratiche durante la distribuzione su Epic Games Store, ed in seguito vengono esplorate le strategie per lo sviluppo del crossplay, che include l'uso dei servizi online Epic.

Successivamente viene presentata la tabella di marcia per il prossimo futuro, che prevede migliorie al Download Manager, alla funzione di ricerca dei prodotti, alla possibilità di invitare a giocare i propri amici, all'utilizzo dell'area feed in cui vengono segnalate attività degli utenti e gli eventi organizzati da Epic Games. Oltre a questo, sarà migliorata la funzione di pre-caricamento dei giochi, aggiunta la possibilità di effettuare delle livestream da parte degli sviluppatori, e saranno introdotti anche i contenuti della community. Altre novità riguardano il supporto agli abbonamenti di terze parti, un rinnovato sistema per scoprire nuovi giochi affini ai propri gusti e una migliore gestione della lista dei desideri.

Recentemente, la compagnia ha annunciato anche Now on Epic, un programma con cui gli sviluppatori potranno guadagnare il 100% degli introiti generati dai propri giochi nei primi sei mesi dalla pubblicazione.