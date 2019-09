Epic Games Store: nuovamente modificata la roadmap del client

Continuano per Epic Games i problemi nel supporto del proprio store digitale, i cui utenti resteranno ancora per un bel po' senza la possibilità di usufruire delle funzionalità più richieste come il carrello, la lista dei desideri e tanto altro.

Nelle ultime ore è infatti stato pubblicato un aggiornamento da parte degli sviluppatori sullo stato dei lavori sul client e, a quanto pare, la roadmap di qualche settimana fa non verrà rispettata e nel corso della GDC 2020 verranno finalmente svelati con maggiore concretezza i piani sul futuro dell'Epic Games Store e i tempi di pubblicazione dei prossimi aggiornamenti. Nel frattempo il negozio dei creatori di Fortnite è stato aggiornato con la possibilità di acquistare dei bundle, funzionalità che ha fatto il proprio debutto proprio con i sei titoli di Batman in regalo questa settimana.

Insomma, per scoprire come si evolverà il servizio che sta cercando di attirare il maggior numero di esclusive facendo concorrenza a Steam bisognerà attendere il prossimo anno, per la precisione i giorni che vanno dal 16 al 25 marzo.

