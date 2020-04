Epic Games Store: i nuovi giochi gratis PC disponibili da oggi

A partire da oggi, giovedì 9 aprile, saranno disponibili i nuovi giochi gratis della settimana su Epic Games Store. Il download sarà possibile a partire dalle 17:00 (ora italiana) nel frattempo scopriamo insieme quali novità ci aspettano.

Drawful 2, Gone Home e Hob resteranno scaricabili fino ad oggi pomeriggio, a partire dalle 17:00 i giocatori potranno effettuare il download gratis di Sherlock Holmes Crimes & Punishment per PC, disponibile dal 9 al 16 aprile. Al momento questo è l'unico gioco gratuito annunciato per questa settimana ma nel pomeriggio Epic Games dovrebbe svelare anche il secondo, oltre ai titoli previsti per la settimana successiva.

Recentemente Epic Games Store ha offerto anche Figment e Tormentor x Punisher, oltre a Totally Reliable Delivery Service (normalmente in vendita a 14.99 euro), questi prodotti non sono però più scaricabili gratuitamente. Il catalogo del negozio online di Epic si è recentemente aggiornato con sette nuovi giochi tra cui Samurai Shodown, Dread Nautical, Industries of Titan (disponibile dal 14 aprile), Sludge Life, Saturnalia, Among Trees e Diabotical.

Non ci resta che attendere la seconda metà del pomeriggio per poter scaricare Sherlock Holmes Crimes & Punishment gratis e scoprire il secondo gioco in regalo per la settimana di Pasqua.