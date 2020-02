Epic Games Store: un nuovo bug impedisce di utilizzare i controller Xbox

Nelle ultime ore i giocatori di Zombie Army 4: Dead War e di tutti gli altri giochi presenti nel catalogo dell'Epic Games Store stanno impazzendo a causa di un particolare bug che coinvolge i controller Xbox.

Se state provando a giocare utilizzando un pad Xbox One o Xbox 360 e non c'è verso di farlo funzionare, sappiate che non c'è assolutamente nulla che non va con la vostra periferica. Il problema è infatti dovuto ad uno degli ultimi aggiornamenti dello store digitale di Epic Games, che per qualche strano motivo non era più compatibile con i controller targati Microsoft. Fortunatamente gli sviluppatori si sono immediatamente messi al lavoro e, in meno di un'ora, sono riusciti a trovare e a pubblicare una soluzione.

Se siete tra gli utenti che continuano a riscontrare il problema, tutto ciò che dovete fare è semplicemente aggiornare l'Epic Launcher. Per farlo, vi basterà aprire l'applicazione, cliccare su "Impostazioni" nell'angolo in basso a sinistra e, una volta aperto il menu, selezionare il tasto "Riavvia e aggiorna" per portare il client all'ultima versione (la 10.12.4).

A proposito dello store dei creatori di Fortnite, sapevate che è stato rinviato il lancio di Pandemic come gioco gratis su Epic Games Store a causa del Coronavirus?