Epic Games Store: un nuovo gioco gratis da scaricare in regalo questa settimana

Come ogni giovedì l'Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare e riscattare entro una settimana, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni.

Questa settimana è possibile scaricare gratis The Lion's Song per PC e Mac, disponibile dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 20 maggio. Di seguito la sinossi ufficiale del gioco: The Lion's Song è ambientato nell'Austria di inizio 20° secolo e ogni episodio seguirà un personaggio diverso. Ogni personaggio possiede una mente eccezionale e il gioco catapulta i giocatori in una storia che racconta di lotte interne per ritrovare la creatività, connessioni umane e ispirazione.

Avete tempo fino alle 17:00 di oggi per scaricare Pine gratis da Epic Games Store, sono queste le ultime ore per riscattare il gioco e aggiungerlo alla propria libreria, così da poterlo usare per sempre come se fosse stato effettivamente acquistato.

Come emerso dal processo contro Apple, Epic Games sta investendo milioni di dollari nei giochi gratis dell'Epic Games Store con l'obiettivo di conquistare un sempre maggior numero di clienti, al momento il traguardo è stato raggiunto solamente in parte ma Epic spera che il suo negozio digitale possa iniziare a generare profitti tra tre o quattro anni, dunque non prima del 2024.