Epic Games Store, Shadow Tactics: Blades of the Shogun è gratis per un giorno - Aggiornata

A partire dalla giornata di giovedì 19 dicembre, l'Epic Games Store ha offerto alla propria utenza la possibilità di riscattare gratuitamente un gioco al giorno.

Nell'ambito dell'iniziativa "12 Giorni di Giochi Gratis", diverse produzioni sono state protagoniste dell'interessante promozione. Tra queste ultime possiamo ad esempio citare l'apprezzato platform Celeste, Ape Out, After Party o, ancora, Hyper Light Drifter. Ciascuno dei giochi citati è stato reso disponibile in maniera completamente gratuita su Epic Games Store, per un periodo complessivo di ventiquattr'ore. Dal lancio dell'iniziativa, lo store ha puntualmente annunciato il nuovo gioco gratis alle ore 17:00. Nel corso della giornata odierna, sabato 28 dicembre, si è tuttavia verificato un imprevisto.

Come potete verificare dallo screenshot disponibile in calce a questa news, inizialmente l'account Twitter ufficiale di Epic Games Store ha annunciato la possibilità di riscattare gratuitamente Shadow Tactics: Blades of the Shogun. In breve tempo, tuttavia, il cinguettio è stato rimosso, sostituito dal seguente messaggio: "La pubblicazione del gioco gratis di oggi è stata posticipata a causa di un problema tecnico. Forniremo un aggiornamento non appena avremo maggiori informazioni, grazie per la vostra pazienza".



In attesa di scoprire se il gioco tattico sviluppato da Mimini Productions sarà effettivamente il nuovo gioco gratis offerto da Epic Games Store, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca recensione di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, a cura di Giovanni Calgaro.



AGGIORNAMENTO: Epic Games Store ha confermato tramite il proprio account Twitter di aver risolto l'inattesa problematica. Shadow Tactict: Blades of the Shogun può ora essere riscattato gratis per un periodo di tempo limitato: l'iniziativa avrà termine alle ore 17:00 di domenica 29 dicembre.