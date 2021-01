Epic Games Store: nuovo gioco PC gratis in regalo da oggi

Da oggi e fino al 4 febbraio Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, si tratta del Metroidvania Dandara, proposto nell'esclusiva edizione Trials of Fear che include numerosi contenuti bonus in aggiunta al gioco completo.

Questa la sinossi ufficiale diffusa dagli sviluppatori: Il mondo di Salt è in bilico sull'orlo del crollo. I cittadini, un tempo spiriti liberi, sono ora oppressi e isolati. Ma non tutto è perduto, perché oltre i confini di questo etere di paura sta sorgendo un'eroina, un raggio di speranza. Il suo nome è Dandara. Benvenuto a un gioco a piattaforme 2D unico, in stile metroidvania, pieno di creature mistiche ed esplorazione senza confini. Sfida la gravità mentre salti da pavimenti a pareti e a soffitti come se non facesse differenza.

La Trials of Fear Edition di Dandara propone in aggiunta tre nuove aree da esplorare, un boss finale inedito, poteri e meccaniche extra, colonna sonora remixata e un nuovo finale segreto. Potete scaricare Dandara gratis da Epic Games Store dal 28 gennaio alle 17:00 (ora italiana) e fino alla stessa ora del 4 febbraio, al momento non è chiaro se questa settimana Epic regalerà anche un secondo gioco, lo scopriremo nelle prossime ore quando la promozione sarà effettivamente online per tutti.