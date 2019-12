Epic Games Store: il nuovo gioco in regalo per le festività natalizie è Ape Out

Le festività natalizie portano con se un Epic Games Store in versione Babbo Natale. La famosa piattaforma digitale ha infatti deciso di regalare, per il periodo delle feste, non uno ma ben dodici giochi ai propri utenti.

Nell'ambito di questa iniziativa, inaugurata il 19 dicembre e che ha già visto tra i titoli in regalo Towefall Ascension, è ora il turno di uno dei giochi indie più interessanti dell'anno che sta per concludersi: stiamo parlando di Ape Out, uscito a febbraio 2019 per Devolver Digital e disponibile gratuitamente per le prossime ventiquattro ore (fino alle 17:00 di domani). In Ape Out i giocatori potranno vestire gli abiti di un gorilla che sarà impegnato nella fuga verso la libertà, distruggendo tutto quello che trova sul suo percorso e utilizzando i propri carcerieri come scudi umani (o semplicemente lanciandoli in giro per i vari livelli), il tutto accompagnato da una colonna sonora dinamica che si fa apprezzare con melodie jazz e sperimentali.

Al momento non si conoscono i prossimi titoli che entreranno nell'iniziativa promossa da Epic Games Store ma come sempre vi terremo aggiornati. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Ape Out è disponibile sulle pagine di Everyeye.