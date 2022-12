Epic Games Store, al via le Offerte delle Feste: tanti sconti natalizi su giochi PC

Con la giornata odierna, il team di Epic Games Store ha regalato un gioco LEGO, ma non solo: prendono infatti il via anche le Offerte delle Feste, con tanti sconti sui giochi PC.

Il negozio digitale di Epic Games propone un ampio numero di occasioni di risparmio su tanti titoli PC, da Goat Simulator 3 (ricordiamo peraltro che di recente Take Two ha fatto rimuovere uno spot di Goat Simulator 3) a God of War, senza dimenticare FIFA 23, Gotham Knights e la serie di Kingdom Hearts. Di seguito, segnaliamo gli sconti più interessanti proposti da Epic Games Store con le Offerte delle Feste:

God of War : a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 40%; Gotham Knights : a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Goat Simulator 3 : a 22,49 euro, con uno sconto del 25%;

: a 22,49 euro, con uno sconto del 25%; FIFA 23 : a 27,99 euro, con uno sconto del 60%;

: a 27,99 euro, con uno sconto del 60%; Saints Row : a 32,99 euro, con uno sconto del 45%;

: a 32,99 euro, con uno sconto del 45%; SIFU : a 27,99 euro, con uno sconto del 30%;

: a 27,99 euro, con uno sconto del 30%; Assassin's Creed: Vahalla : a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Kingdom Hearts HD Remix 1.5+2.5 Remix : a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 40%; Sackboy: Una Grande Avventura : a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

: a 40,19 euro, con uno sconto del 33%; Cyberpunk 2077 : a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Tiny Tina's Wonderlands : a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Bundle Deathloop + Ghostwire: Tokyo : a 41,14 euro, con uno sconto del 60%;

: a 41,14 euro, con uno sconto del 60%; New Tales from the Borderlands : a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Scorn : a 27,99 euro, con uno sconto del 30%;

: a 27,99 euro, con uno sconto del 30%; Steelrising: a 32,49 euro, con uno sconto del 35%;

Gli sconti festivi proposti da Epic Games Store resteranno attivi sino al prossimo 5 gennaio 2023.