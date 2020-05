Epic Games Store offline: sta arrivando GTA 5 gratis?

Nel momento in cui vi scriviamo l'Epic Games Store è completamente inaccessibile, sia dal web che dal client per il desktop a causa dell'elevato numero di accessi. Ogni nostro tentativo di connessione esita con il codice errore 500.

Epic Games, attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere di essere al corrente del problema e di aver già avviato i lavori per la risoluzione. Il motivo di questo disservizio è molto semplice: da diversi giorni stanno circolando delle voci secondo le quali Grand Theft Auto 5 sarebbe il nuovo gioco gratis di Epic Games Store. L'aggiornamento del negozio avviene il giovedì alle 17:00, ed evidentemente i rumor hanno spinto un considerevole numero di giocatori a collegarsi al negozio all'orario sopraindicato.

Purtroppo, i serve di Epic non hanno retto e al momento non solo è impossibile accedere al negozio, ma anche verificare la veridicità dei rumor. GTA 5 è davvero gratis? Lo scopriremo non appena l'Epic Games Store tornerà online.