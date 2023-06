Epic Games Store, da oggi due nuovi giochi gratis: ultime ore per riscattare Payday 2

Dopo aver offerto Payday 2 gratis su Epic Games Store, i vertici di Epic Games si preparano al consueto cambio della guardia tra gli omaggi settimanali proposti dal negozio digitale.

Tra poche ore cesserà infatti di essere disponibile l'offerta relativa a Payday 2, con l'avventura criminale che non potrà dunque più essere riscattata in maniera gratuita. Gli utenti PC che ancora non hanno approfittato di tale possibilità hanno tempo sino alle ore 17:00 in punto per aggiungere il gioco alla propria raccolta. In vista del lancio di Payday 3, potrebbe essere il momento perfetto per recuperare il secondo capitolo della serie!

Con la conclusione dell'offerta legata a Payday 2, Epic Games Store sbloccherà i nuovi regali di giovedì 15 giugno. A partire dalle ore 17:00, in particolare, sarà possibile riscattare gratis i due seguenti nuovi giochi:

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Guacamelee! 2

Entrambi i giochi potranno essere riscattati gratis su Epic Games Store sino al prossimo, quando saranno sostituiti da nuovi regali. Sviluppati da, Guacamelee! Super Turbo Champion Edition e Guacamelee! 2 hanno generalmente un prezzo di listino pari rispettivamente a. Complessivamente, il risparmio offerto dai due regali di Epic Games Store è pari a 34,29 euro.