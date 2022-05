Epic Games Store, oggi il nuovo gioco gratis: l'identità svelata tra pochissimo

Dopo aver offerto Borderlands 3 gratis su Epic Games Store, il team di Epic Games è pronto a rendere disponibile un nuovo omaggio per la propria community PC.

Con la giornata di oggi, giovedì 26 maggio 2022, sarà infatti svelato il nuovo gioco gratis regalato dalla piattaforma. Esattamente come accaduto per Borderlands 3, l'identità del titolo non è stata svelata in anticipo, con Epic Games che punta a fare una sorpresa al pubblico. Per questa ragione, al momento l'ipotesi più quotata è che anche questa volta il gioco misterioso possa essere un titolo particolarmente recente e prestigioso.

Per scoprire esattamente di quale produzione si tratta, ad ogni modo, sarà sufficiente attendere ancora poche ore. L'appuntamento per il download gratuito è infatti fissato per le ore 17:00 in punto di oggi. Nel pomeriggio, Epic Games Store offrirà dunque la possibilità di riscattare il titolo in maniera completamente gratuita. Tra le ipotesi che sono circolate nelle ultime ore, spicca la possibile inclusione di Sleeping Dogs nell'offerta targata Epic Games. Ad ogni modo, basterà attendere le 17:00 per averne o meno conferma.



Nel frattempo, ricordiamo che continuano i Mega Saldi di Maggio 2022 su Epic Games Store, con un'ampia rassegna di produzioni AAA e indipendenti proposte a prezzi molto ridotti.