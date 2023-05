Epic Games Store, oggi il nuovo regalo: ultime ore per avere Death Stranding gratis

Come ormai da tradizione in casa Epic Games, anche questa settimana lo store ufficiale del publisher proporrà un videogioco in regalo alla propria community.

L'identità del titolo selezionato, tuttavia, è ancora misteriosa, con l'Epic Games Store che al momento riporta soltanto una schermata misteriosa volta a custodire la natura del regalo in arrivo per i giocatori PC. Per poter saperne di più non sarà però necessario attendere troppo a lungo. Il prossimo gioco gratis su Epic Games Store sarà infatti svelato alle ore 17:00 in punto della giornata di oggi, giovedì 25 maggio 2023. A partire dal medesimo momento, la produzione potrà essere aggiunta alla propria libreria in maniera completamente gratuita.



Nell'attesa dello scadere del curioso conto alla rovescia, ricordiamo che mancano poche ore anche allo scadere dell'offerta promozionale legata a Death Stranding. Sino alle 17:00 di oggi, il titolo di Kojima Productions può infatti essere riscattato in maniera gratuita sui lidi di Epic Games Store. Di seguito, vi riproponiamo il link relativo all'iniziativa:

Un'occasione interessante per recuperare l'epopea post-apocalittica di Sam Porter Bridges, mentre negli studi di Kojima Productions procedono le sessioni di motion capture per Death Stranding 2 , che vedono ora protagonisti due misteriosi bambini.