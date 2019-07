Epic Games Store: Overcooked disponibile gratis, svelato il prossimo gioco

Come promesso, oggi 4 luglio i vertici di Epic Games Store hanno reso disponibile in via del tutto gratuita Overcooked per tutti gli utenti. Il titolo di Ghost Town Games in versione PC potrà essere scaricato senza scucire neppure un soldo fino all'11 luglio, semplicemente accedendo alla sezione "Negozio" all'interno del client di Epic.

"Overcooked è un caotico gioco di gruppo di cucina da uno a quattro giocatori. Lavorando in squadra, tu e i tuoi compagni chef dovrete preparare, cucinare e servire una varietà di gustosi ordini prima che i clienti vadano via urlando indignati", si legge nella descrizione. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Overcooked.

Dall'11 al 18 luglio, invece, Epic Games Store regalerà a tutti quanti Torchlight, action RPG ispirato a Diablo sviluppato dai ragazzi di Runic Games. "Una sonnacchiosa enclave fondata dopo la scoperta di ricche vene di Ember, un minerale raro e prezioso che può incantare o contaminare tutto ciò che tocca. Rese coraggiose dal suo potere, legioni di creature mostruose hanno iniziato a emergere dalle gallerie e caverne sotto la città. Scegli uno dei tre eroi di questo GdR d'azione e addentrati nelle caverne sotto la città per trovare tesoro e gloria senza fine".

A proposito di Epic Games Store, recentemente il gran capo Tim Sweeney ha annunciato che d'ora in avanti la compagnia si occuperà di rimborsare gli utenti insoddisfatti per i giochi finanziati su Kickstarter che diventano esclusiva Epic.