Epic Games Store: polemiche per gli influencer, il sistema non convince pienamente

Nelle ultime ore si sta sviluppando una polemica per quanto riguarda una caratteristica del nuovo Epic Games Store, per la precisione la possibilità da parte degli sviluppatori di finanziare direttamente gli influencer per promuovere i propri titoli.

Il polverone è stato sollevato dopo che un utente di ResetERA ha postato sul noto portale il resoconto di un podcast russo, in cui è intervenuto Sergey Galyonkin, creatore di Steam Spy, a spiegare un po' la situazione. Stando a Galyonkin, il sistema di Epic Games Store prevede che gli sviluppatori possano fornire copie dei giochi agli influencer, ma ciò che fa discutere è la possibilità per questi ultimi di inserire nei loro video dei link tracciati: per ogni acquisto effettuato dagli utenti, gli influencer verranno ricompensati con una percentuale, decisa dai singoli publisher e team di sviluppo.



In questo modo gli streamer non sarebbero più liberi da vincoli, ma potrebbero quasi essere visti come dei dipendenti della software house stessa, e nel peggior scenario immaginabile, i loro video e recensioni diventerebbero poco più che consigli per gli acquisti.

Ne ha parlato anche Jeff Minter, storico sviluppatore inglese e fondatore di Llamasoft, che su Twitter ha scritto: "Quindi sull'Epic Store devi corrompere le persone per recensire i tuoi giochi, e c'è anche un sistema integrato per amministrare le mazzette? Per favore possiamo smetterla di rendere il mercato ancora più tossico di quanto non lo sia già? Abbiamo già la maledizione dei 69p, dei F2P, e tutto il male che le ha causate, e adesso vogliamo "corrompere" gli influencer per avere una chance di visibilità?"

Che ne pensate delle parole di Minter? Si tratta di giuste preoccupazioni, o la possibilità di pubblicizzare giochi tramite gli streamer non vi spaventa?