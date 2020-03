L'Epic Games Store si prepara ad accogliere Samurai Shodown e altri 7 giochi

Epic Games ha appena annunciato l'arrivo di otto nuovi prodotti che si andranno ad aggiungere al catalogo del suo Epic Games Store nel corso dei prossimi mesi del 2020.

Il gioco più importante tra quelli annunciati è sicuramente Samurai Shodown, il picchiaduro a base di katane e samurai disponibile fino ad ora solo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, dov'è stato regalato il primo mese a tutti gli abbonati alla versione Pro del servizio. A questo si aggiungono anche Dread Nautical, Totally Reliable Delivery Service, Industries of Titan (in arrivo il 14 aprile), Sludge Life, Saturnalia, Among Trees e Diabotical, il promettente arena shooter in arrivo gratuitamente a partire dal prossimo 1 giugno 2020.

Purtroppo ad eccezione di Industries of Titan e Diabotical, nessuno dei giochi presenti nell'elenco ha una data d'uscita ufficiale, sebbene sia ora possibile visitare la loro pagina sullo store di Epic Games e aggiungerli alla propria lista dei desideri grazie alla funzionalità implementata solo di recente nel chiacchieratissimo client.

Vi ricordiamo che tra i titoli di prossima uscita sull'Epic Games Store troviamo anche la versione PC di Death Stranding, sebbene questa sia in dirittura d'arrivo anche su Steam.