Epic Games Store: le previsioni di guadagno hanno subito modifiche in negativo

In rete è stato pubblicato un report finanziario ufficiale di Epic Games Store grazie al quale è possibile notare come l'azienda abbia ritoccato verso il basso le previsioni di guadagno future.

Il documento, che fa riferimento ad un meeting dell'azienda avvenuto a giugno del 2020, permette di notare come nel corso del tempo ci sia stato un evidente calo delle previsioni relative agli incassi.

Ecco di seguito le modifiche apportate dai creatori di Fortnite alle previsioni:

2019: da 213 milioni a 233 milioni

da 213 milioni a 233 milioni 2020: da 401 milioni a 358 milioni

da 401 milioni a 358 milioni 2021: da 547 milioni a 574 milioni

da 547 milioni a 574 milioni 2022: da 744 milioni a 658 milioni

da 744 milioni a 658 milioni 2023: da 1004 milioni a 748 milioni

da 1004 milioni a 748 milioni 2024: da 1177 milioni a 838 milioni

Come potete ben notare, già dall'anno in corso vediamo un leggero calo della cifra che si prevede di guadagnare rispetto alle vecchie aspettative. Tale divario va aumentando sempre di più fino al 2024, lasciando intuire che i piani iniziali dell'azienda, secondo la quale entro qualche anno avrebbe iniziato a generare introiti in seguito ai grossi investimenti che le hanno permesso di creare uno store e distribuire settimanalmente giochi gratis, non verranno rispettati.

Nel frattempo, però, la tradizione dei giochi gratuiti continua e dal prossimo giovedì Godfall Challenger Edition sarà gratis su Epic Games Store.