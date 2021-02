Epic Games Store promette ancora più esclusive nei prossimi due anni

I responsabili dell'Epic Game Store, che hanno fatto della loro aggressiva (e talvolta criticata) politica sulle esclusive uno dei loro marchi di fabbrica, non intendono affatto rallentare nel corso dei prossimi due anni. Tutt'altro, intendono rincarare la dose

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di PC Gamer, desiderosa di scoprire informazioni sui piani futuri dello Store, un portavoce ha riferito che nei prossimi due anni ci sono in programma più esclusive di quante non ne siano state pubblicate fino ad oggi. Non ha rivelato un numero preciso, ma possiamo assumere che sia bello grosso, considerando che negli ultimi due anni sono state pubblicate, stando ai calcoli di PC Gamer, 115 esclusive perlopiù temporali (sono esclusi i titoli pubblicati direttamente da Epic come Fortnite ed Unreal Tournament). In questo conteggio trovano posto ben 65 giochi attualmente acquistabili su Epic Games Store ma non su Steam, e 50 lanciati come esclusive ma che adesso possono già essere comprate altrove (come Metro Exodus, Borderlands 3, Control, The Outer Worlds e Hades).

Al momento sono 21 le esclusive Epic Games Store già annunciate per il futuro, tra cui spiccano Chivalry 2 (un anno intero), Kena: Bridge of Spirits (temporale), Darkest Dungeon 2 (fino alla fine dell'Early Access), Oddworld: Soulstorm e The Wolf Among Us 2. In questo numero PC Gamer ha anche incluso i giochi Ubisoft come Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Prince of Persia: Sands of Time e The Settlers, che al day-one usciranno oltre che su Epic Store, anche su Ubisoft Connect, escludendo però Steam: in questo parliamo quindi di una semi-esclusività, poiché valida solo nei confronti dello store di Valve, il più utilizzato su PC.

A giudicare dalle parole del portavoce, quindi, questo non è solo una piccola parte di ciò che possiamo aspettarci nei prossimi due anni, durante i quali sono attese più di 115 esclusive per Epic Games Store.

A proposito, ne approfittiamo per ricordarvi che in questo momento Metro Last Light Redux e For the King sono gratis su Epic Games Store.