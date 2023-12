Epic Games Store, pronti al prossimo gioco gratis? È ora di crimini efferati a Santo Ileso - Aggiornata

Grazie alla pagina di Epic Games Store dedicata ai titoli riscattabili per tutti in occasione delle feste, non sono mancate di certo le sorprese. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da diversi doni, come il regalo del 29 dicembre su Epic Store per un gioco PC gratis. Ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno, ma la promo continua!

Lo stesso leaker che ha anticipato che il gioco gratis di fine anno dell'Epic Games Store sarà della Marvel è tornato alla carica con una nuova anticipazione giornaliera dedicata ai prodotti che verranno rilasciati in forma gratuita da Epic. Di che titolo si tratta, però, questa volta? Tenetevi forte, perché per Billbil-kun è il momento di crimini efferati in una piccola città situata a Sudovest degli Stati Uniti d'America: nello specifico, parliamo di Santo Ileso.

Avete capito bene: a detta del leaker, il prossimo gioco gratis sarà proprio Saints Row, il reboot della celebre serie sviluppato da Volition e pubblicato da Deep Silver nella seconda metà del 2022. "Siamo a Santo Ileso, una città immaginaria nel Sudovest degli Stati Uniti. In un mondo in cui il crimine dilaga e in cui fazioni di fuorilegge combattono per la supremazia, un gruppo di giovani intraprende un'avventura illegale per giungere in cima partendo da zero". Manca poco meno di un'ora al momento della verità, ma cosa ne pensate delle informazioni trapelate dai leak? Ditecelo qui sotto nei commenti.



Aggiornamento: la conferma del leak è arrivata, come di consueto, alle ore 17:00 di quest'oggi. Saints Row è ufficialmente scaricabile gratuitamente su Epic Games Store. Il titolo in questione potrà essere riscattato entro e non oltre le ore 16:59 di domani 31 dicembre 2023.