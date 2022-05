Epic Games Store: il prossimo gioco gratis è misterioso, sarà un big come Borderlands 3?

Borderlands 3 è gratis su Epic Games Store fino al 26 maggio, quando verrà sostituito da un nuovo titolo... anche questo avvolto nel mistero, tuttavia la speranza è che si tratti di un gioco molto popolare e amato proprio come il Looter Shooter di Gearbox Software e 2K Games.

Durante i Mega Saldi, Epic Games Store regalerà quattro giochi di spicco, ogni settimana fino al 19 giugno ci sarà un grande gioco gratis per PC ad attendere i giocatori. Il primo dei quattro è appunto Borderlands 3 mentre non sappiamo cosa stia bollendo in pentola per le settimane successive ed è molto difficile ipotizzare qualcosa di concreto al momento.

Epic Games dal canto suo si è limitata a confermare che "nel corso dei Mega Saldi regaleremo quattro titoli di successo" senza fare nomi o far capire altro riguardo la natura dei prossimi tre giochi gratis. Non ci resta che attendere il 26 maggio per scoprirlo, nel frattempo vi invitiamo caldamente a riscattare Borderlands 2, se aggiunto alla libreria entro le 17:00 del 26 maggio il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Vi segnaliamo anche che Epic Games regala un buono sconto del 25% da usare durante i Mega Saldi, il buono è stato aggiunto in automatico a tutti gli account, senza bisogno di utilizzare codici o effettuare richieste.