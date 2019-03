Epic Games Store a quota 85 milioni di Utenti Registrati sulla piattaforma

Annunciato ufficialmente al pubblico alla fine del 2018, l'Epic Games Store sembra star vivendo una fase di espansione decisamente significativa all'interno del panorama dell'intrattenimento videoludico su PC.

In un periodo di tempo relativamente breve, la piattaforma è stata infatti in grado di acquisire numerose esclusive Epic Store. Dopo Ubisoft, con Tom Clancy's The Division 2, altri Team di Sviluppo hanno infatti deciso di pubblicare le versioni PC dei propri Giochi solamente sullo Store, escludendone così una pubblicazione su Steam. Tra questi, anche Titoli molto attesi: ad esempio Control sarà esclusiva di Epic Games Store su PC, insieme a, tra gli altri, The Outer Worlds e The Sinking World.

Oltre a risultati notevoli sul piano del supporto da parte degli Sviluppatori, sembra che l'Epic games Store stia riuscendo ad ampliare in maniera significativa anche la propria utenza. Dal palco della Game Developers Conference 2019, Epic Games ha infatti annunciato che la piattaforma conta attualmente circa 85 milioni di Utenti registrati su PC. La Software House ha inoltre riferito come, secondo un sondaggio condotto tra Agosto 2018 e Gennaio 2019, il 40% di questi ultimi non risulti essere anche un utilizzatore di Steam. Quest'ultima, da parte sua, al Gennaio di quest'anno contava circa 90 milioni di Utenti Attivi.



Dati sicuramente rilevanti, del cui andamento sarà certamente interessante tenere traccia nel corso dei prossimi mesi del 2019.