Epic Games Store da record con GTA 5, boom per Capcom su Steam

Come prevedibile, la campagna promozionale Vault dell'Epic Games Store ha dato i suoi frutti: a maggio la compagnia ha regalato tanti giochi gratis di grande spessore tra cui GTA V, Borderlands The Handsome e Collection e Civilization VI, vendendo schizzare il numero di utenti.

Nel complesso dal 13 maggi al 18 giugno Epic Games Store ha registrato un picco di utenti connessi in contemporanea pari a 13 milioni e un numero di utenti attivi su base mensile (MUA) di ben 61 milioni. Merito dei giochi gratis ma anche della campagna Mega Saldi con 10 euro di credito in regalo a tutti gli utenti da spendere liberamente sui propri acquisti di almeno 15,99 euro.

Emergono dati interessanti anche per Steam, secondo il sito Gamebiz.jp in questi mesi Capcom avrebbe visto schizzare le vendite dei suoi giochi sul marketplace di Valve, di fatto vendendo più giochi su Steam che sul PlayStation Store. Tra gennaio e marzo Steam ha generato per Capcom ricavi pari a 12.8 milioni di yen, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, di contro i ricavi del PSN sono fermi a 8.5 milioni di yen. Per questo molti developer e publisher giapponesi hanno abbracciato con piacere Steam negli ultimi anni, tra questi anche Atlus che ha recentemente lanciato Persona 4 Golden.