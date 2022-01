Epic Games Store regala Daemon x Machina ma bisogna aspettare la fine di gennaio

Giovedì è il giorno dei nuovi giochi gratis su Epic Games Store e se oggi il negozio digitale regala Relicta gratis da scaricare, il gioco del 27 gennaio è ancora più interessante stando ad un leak di billbil-kun, affezionato utente del sito francese Dealabs.

Secondo quanto riportato, dal 27 gennaio al 3 febbraio Epic Games Store regalerà Daemon x Machina, gioco non ancora disponibile su EGS ma uscito su Steam due anni fa. Uscito inizialmente solo su Nintendo Switch, il gioco è arrivato in seguito su PC, ecco la sinossi ufficiale: "Sei un Outer, membro di una nuova stirpe di esseri umani apparsa all'indomani della Caduta della Luna. Mercenario al soldo dell'organizzazione Orbital, combatti in prima linea in una disperata guerra per la sopravvivenza dell'umanità contro gli Immortal, AI corrotti che si sono ribellati ai loro creatori."

Un regalo certamente gradito, ricordiamo inoltre che il gioco viene attualmente venduto su Steam al prezzo pieno di 59.99 euro, averlo gratis su Epic Games Store è sicuramente un bel colpo per i giocatori e per lo store di Epic, che approfitterà di questa occasione per ampliare il numero di utenti.

Al momento il leak non è stato confermato ma Dealabs ha svelato correttamente tutti i giochi gratis di Natale su Epic Games Store, la fonte è dunque molto affidabile.