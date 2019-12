Epic Games Store regala a Natale TABS: Totally Accurate Battle Simulator

TABS: Totally Accurate Battle Simulator, lo scanzonato strategico in tempo reale di Landfall recentemente approdato su Xbox Game Pass, è il regalo natalizio che Epic Games fa a tutti gli utenti PC dell'Epic Store per il 25 dicembre.

Al termine dell'offerta che ha visto Celeste gratis su Epic Games Store alla Vigilia di Natale, il colosso videoludico di Fortnite aggiorna le pagine del proprio negozio digitale per invitarci a scaricare gratuitamente TABS per darci alla pazza gioia con le improbabili battaglie campali di questo sandbox.

In Totally Accurate Battle Simulator, il nostro scopo è infatti quello di schierare degli eserciti virtuali per simulare delle guerre tra civiltà estremamente lontane sia dal punto di vista geografico che cronologico. Se avete sempre voluto scoprire come se la cava un manipolo di Berserker vichinghi contro la ciurma di una nave pirata in preda ai fumi del Grog, TABS è il gioco che fa per voi!

La versione PC di Totally Accurate Battle Simulator sarà gratis su Epic Store fino alle ore 17:00 italiane di domani, giovedì 26 dicembre. Una volta provveduto a riscattare il gioco attraverso le pagine di EGS, il titolo non avrà alcuna limitazione di tempo e sarà vostro per sempre. A chi ci segue, ricordiamo infine che TABS è disponibile su Game Pass dal 20 dicembre su PC e Xbox One.