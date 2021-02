Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC: dopo i download gratis di For the King e Metro Last Light Redux, questa volta è il turno di Halcyon 6 Starbase Commander Lightspeed Edition, gratis a partire dalle 17:00 dell'11 febbraio.

Un GDR strategico retrò ambientato nello spazio che ti permette di costruire la tua base e che offre combattimenti tattici capillari, gestione dell'equipaggio e una narrativa promettente. Ai confini dello spazio terrestre (Terran) giace Halcyon 6, una base spaziale fatiscente abbandonata da una misteriosa razza di precursori. La tua missione è rivendicare la stazione fatiscente e ricostruirla. Una misteriosa forza aliena si sta dirigendo verso la Terra e questa base spaziale è la migliore occasione per la Nuova Federazione Terrestre (New Terran Federation) di stabilire nuove alleanze, ricercare nuove tecnologie e trovare il modo di fermare l'invasione imminente.

Potete scaricare Halcyon 6 da Epic Games Store gratis dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 18 febbraio, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. Vi ricordiamo che stasera alle 20:00 andrà in onda l'Epic Games Store Spring Showcase 2021, lo seguiremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 19:30, non mancate!