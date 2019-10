Epic Games Store regala Observer e Alan Wake American Nightmare

Surviving Mars è gratis su Epic Games Store fino al 16 ottobre, la compagnia ha inoltre annunciato i due nuovi giochi gratis scaricabili dal giorno successivo e fino al 24 dello stesso mese.

Si tratta di Observer e Alan Wake American Nightmare, altri due ottimi prodotti che si aggiungono al già vastissimo catalogo di giochi gratis regalati da Epic Games Store nell'ultimo anno:

Observer

Alan Wake American Nightmare

Sei Dan Lazarski, un detective neurale d'élite del corpo degli Osservatori, un'unità di polizia finanziata dalle aziende il cui scopo è quello di hackerare e invadere le menti dei sospetti. In questo futuro, qualsiasi cosa pensi, senti o ricordi può essere usata contro di te in tribunale. Siamo nell'anno 2084. Chi non è stato schiacciato dal Nanofago, probabilmente è morto nella Guerra. I sopravvissuti fanno uso di droghe, realtà virtuale, impianti neurali: qualsiasi cosa per distrarsi dalla nuova realtà. Ma non possono nascondersi da te.

In questa nuova esperienza autoconclusiva, Alan Wake affronterà l'araldo dell'oscurità, il malvagio Mr. Scratch! Una nuova trama avvincente, orde di nemici raccapriccianti, una grande potenza di fuoco e bellissime ambientazioni in Arizona, combinate con una nuova modalità di gioco divertente e stimolante rendono questa avventura un must per i veterani di Alan Wake e il punto perfetto da cui iniziare per i nuovi giocatori!

Per poter scaricare Alan Wake American Nightmare e Observer sarà necessario attendere il 17 ottobre, nel frattempo buon divertimento con Surviving Mars!