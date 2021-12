Epic Games Store regala Salt & Sanctuary gratis per PC

Torna il consueto appuntamento con il gioco gratis del giorno su Epic Games Store, il penultimo gioco in regalo per l’iniziativa 14 giochi gratis di Natale è... Salt & Sanctuary.

Un gioco acclamato da pubblico e critica, potete scaricare Salt & Sanctuary gratis da Epic Games Store fino alle 16:59 del 30 dicembre, a partire da giovedì invece e fino al 6 gennaio secondo i rumor EGS regalerà Tomb Raider Trilogy gratis, questo ricco pacchetto include le versioni complete con relativi DLC ed espansioni di Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, permettendo così di vivere l’intera nuova trilogia di Lara Croft.

Nel 2022 Epic Games Store continuerà a regalare due giochi gratis ogni giovedì, questi verranno annunciati su base settimanale, si tratta di una tattica commerciale sostenuta dalla compagnia per fidelizzare i clienti al proprio store digitale, non sappiamo fino a quando l'iniziativa continuerà ma giochi gratis per almeno tutto il prossimo anno sono stati più volte confermati dalla casa di Fortnite e dell'Unreal Engine.

Nel corso della promozione giochi gratis di Natale Epic Games Store ha regalati titoli come Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant From the Ashes, Loop Hero, Vampyr, Prey, Control di Remedy e Moving Out.