Epic Games Store regala un buono sconto del 25% a tutti, come ottenerlo

In occasione dei Mega Saldi 2022 su Epic Games Store, tutti i clienti otterranno un buono sconto del 25% da spendere su EGS dal 19 maggio al 16 giugno. Ma come fare per ottenere il buono sconto? E' semplicissimo.

In realtà non bisogna fare assolutamente nulla, come sottolinea Epic: "ogni account riceverà automaticamente un buono Epic del 25% da usare durante i Mega Saldi. Il buono del 25% può essere utilizzato solo per l'acquisto di giochi già pubblicati sull'Epic Games Store. Può essere usato su acquisti di giochi singoli o multipli che valgono 14,99€ o più dopo l'applicazione di qualsiasi sconto."

Il buono non può essere utilizzato per i preordini oppure per gli add-on come DLC o Season Pass oppure per acquistare valuta di gioco come V-Buck di Fortnite. Riceverete un buon ogni volta che effettuerete una transazione su Epic Games Store, i buoni devono essere necessariamente utilizzati entro le 17:00 di giovedì 16 giugno.

Durante i Mega Saldi, per quattro settimane, Epic Games Store regalerà ogni giovedì "un grande gioco" che non verrà però svelato in anticipo come accade solitamente ma reso pubblico ogni giovedì pomeriggio alle 17:00 ora italiana, avrete tempo sette giorni per aggiungerlo alla vostra libreria, una volta riscattato resterà vostro per sempre.