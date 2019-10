Epic Games Store regala Surviving Mars su PC: annunciati i prossimi videogiochi gratis

Come da programma, i gestori dell'Epic Games Store aggiornano le pagine del proprio portale per invitare tutti i giocatori PC a scaricare Surviving Mars e a prepararsi per i prossimi titoli gratis destinati ad approdare nel negozio a partire dalla prossima settimana.

Da oggi 10 ottobre e fino al primo pomeriggio di giovedì prossimo, 17 ottobre, sarà possibile effettuare il download gratuito di Surviving Mars, l'apprezzato gestionale fantascientifico di Haemimont Games e Paradox Interactive.

Ambientato tra le ostili dune di Marte, il titolo ci pone al comando di un programma spaziale volto alla colonizzazione del Pianeta Rosso: il nostro compito sarà perciò quello di gettare le fondamenta per la creazione di un insediamento umano permanente, grazie al quale poter piantare i primi semi di una futura civiltà marziana autosufficiente. Come avvenuto con le precedenti promozioni di Epic Games, anche stavolta la licenza di utilizzo di Surviving Mars non avrà alcun tipo di scadenza e, di conseguenza, sarà per sempre a disposizione di chi vorrà riscattarla tramite il proprio account Epic Store.

Al termine di questa promozione, e quindi nel pomeriggio inoltrato di giovedì 17 ottobre, avremo la possibilità di scaricare gratuitamente (e in contemporanea) ben due videogiochi: il primo sarà Alan Wake's American Nightmare, spin-off in salsa action sparatutto dell'epopea thrilling di Remedy con protagonista lo scrittore Alan Wake. Il secondo titolo offertoci in regalo da Epic Games sarà invece Observer, l'avventura cyberpunk a tinte oscure di Bloober Team, autori del non meno inquietante Layers of Fear.