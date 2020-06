Epic Games Store offre tanti giochi PC gratis: è una strategia vincente?

Epic ha lanciato una nuova stoccata al dominio di Steam, annunciando che A Total War Saga: Troy, nuovo strategico di Creative Assembly, sarà disponibile nel giorno del suo lancio in maniera completamente gratuita su Epic Games Store. L'ultima trovata di un percorso di auto-promozione che va avanti fin dal debutto e costellato di giochi gratis.

Quando nel dicembre del 2018 Epic si è gettata nella mischia, non poteva affatto competere con Steam nel campo delle funzionalità, pertanto ha subito inaugurato una strategia aggressiva offrendo agli sviluppatori una fetta più abbondante dei profitti (l'88% contro il 70% di Steam), stringendo accordi esclusivi con i publisher (celebri quelli di Metro Exodus e Borderlands 3), e regalando giochi a destra e a manca. Solo di recente, i giocatori hanno potuto mettere le mani sopra a titoli del calibro di Grand Theft Auto 5, Civilization 6 e Borderlands: The Handsome Collection.

La strategia si è rivelata vincente? Ci siamo interrogati sull'argomento nel nostro ultimo Video Speciale, che potete visionare comodamente in cima a questa notizia. Come al solito, dopo la visione, siete tutti invitati a dire la vostra lasciandoci un commento sotto alla notizia oppure in coda al video su YouTube!