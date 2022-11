L'Epic Games Store potrebbe regalare numerosissimi giochi a Natale, secondo alcuni leak

Quando parliamo dell'Epic Games Store non possiamo non citare l'importanza che la piattaforma ha avuto e continua ad avere per i videogiocatori, soprattutto nell'ottica dei periodici regali mensili che vengono forniti senza la necessità di alcuna sottoscrizione ad un abbonamento, in modo tale da poter essere riscattati da tutti.

Proprio per questo, tra gli annunci dei giochi gratis per PC durante il Black Friday e non solo, sono emersi dei leak secondo i quali potrebbe tornare la celebre promozione festiva di Epic. Per chi non la conoscesse, si tratta di un periodo - in pieno stile calendario dell'avvento - nel quale ogni giorno viene regalato un videogioco. Delle volte si tratta di produzioni minori ed indipendenti, seppure non siano mancate diverse sorprese nel corso degli ultimi anni. Proprio per questo, nell'arco del 2019 e del 2020, l'iniziativa di Epic Games è stata elogiata dagli utenti.

In quei due anni, infatti, la piattaforma aveva reso gratuiti ben dodici e quindi giochi, andando ad arricchire il periodo delle festività di tutti i videogiocatori con tante nuove esperienze da vivere ed avventure da portare al termine. Al momento, però, Epic Games non ha confermato nessuna di queste indiscrezioni che la vedrebbero intenta, anche quest'anno, nella grande promozione gratuita natalizia. Dunque, come si è giunti a conoscenza di tali informazioni? A lanciare la notizia sarebbe stato un noto leaker affidabile nel panorama videoludico: Billbil-kun. Egli ha affermato che la suddetta offerta non soltanto si sarebbe ripetuta anche quest'anno, andando addirittura oltre con i dettagli della promozione.

Sempre a detta del leaker, l'iniziativa durerà dal 15 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023. A sommarsi ai precedenti giochi regalati sin dal 2018, data di lancio della piattaforma, vi sarebbero quindi un'altra lista di titoli, i quali andranno a riempire un periodo di tempo di circa quattro settimane. Siamo ancora in attesa di conoscere quando e se l'iniziativa andrà in porto per l'anno che sta per giungere al termine. I giorni che ci separano dal fatidico 15 dicembre saranno ricolmi di attesa e speranza per i videogiocatori, i quali saranno sicuramente contenti alla sola idea di ricevere tanti giochi gratis. Come detto in apertura, l'azienda non è certo nuova ad iniziative di questo genere, come nel caso dei due nuovi regali rilasciati recentemente sull'Epic Games Store. Voi quali giochi vorreste ricevere gratuitamente? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.