Epic Games Store, è tempo di nuovi regali: ecco i nuovi giochi gratis di agosto

Sul finire del mese di luglio sono stati resi ora disponibili due nuovi regali dall'Epic Games Store, seguendo a ruota quanto fatto negli anni dalla piattaforma digitale ideata dall'omonima azienda Epic Games. Pronti a ricevere fantasmagorici regali? Il mese di agosto si avvicina sempre di più e con esso le avventure presto disponibili per tutti.

Neanche il tempo di contemplare il poker di regali dall'Epic Games Store guidato da The Elder Scrolls Online che già si parla dei giochi che verranno rilasciati senza alcun costo aggiuntivo sulla piattaforma. Ma quali saranno i titoli gratis su Epic Games Store nel mese di agosto? Sappiamo che i canonici quattro prodotti videoludici sono soggetti alla seguente calendarizzazione: dal 3 al 10 agosto, dal 10 al 17 agosto, dal 17 al 24 agosto e dal 24 al 31 agosto. Tuttavia, la lista con è ancora completa.

Si conoscono soltanto due dei quattro nomi totali, nonostante questi siano di per sé molto accattivanti per l'utenza. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Dal 03 al 10 agosto 2023: Bloons TD 6

Dal 10 al 17 agosto 2023: Loop Hero

Dal 17 al 24 agosto 2023: TBA

Dal 24 agosto al 31 agosto 2023: TBA

Il mese di agosto si apre con il gioco in stile tower defense pubblicato e sviluppato dai ragazzi di Ninja Kiwi nel 2018. Per un valore di mercato pari a 13,79 euro, Bloons TD 6 possiede una valutazione "estremamente positiva" in quel di Steam e non solo. Ma ad aprire davvero le danze con i regali dell'Epic Games Store è Loop Hero, il progetto ideato da Four Quartes e giunto sul mercato videoludico sotto il vessillo di Devolver Digital. Il GDR Rogue-Lite è pronto ad essere scoperto da molti grazie al suo arrivo nella piattaforma digitale di Epic. Siete interessati a questa prima carrellata di contenuti?